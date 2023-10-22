



ХАМАС теряет контроль над севером и центром Газы



Все больше палестинцев прислушиваются к призывам ЦАХАЛа и уходят в районы к югу от города Газа, и ЦАХАЛ утверждает, что ХАМАС теряет контроль и власть на севере и в центре палестинского анклава.



Уже около 750 тыс. палестинцев покинули свои дома, и ЦАХАЛ разослал сообщения, согласно которым те, кто не уйдет, будут считаться сторонниками и пособниками террористов. Террористическая организация продолжает войну, но ущерб очевиден после двух недель боев и масштабных атак ВВС на основе разведданных данных.



На севере Газы осталось около 350 тыс. палестинцев, и ХАМАС намерен использовать как можно большее их число в качестве "живого щита" против наземной операции и продолжения атак ВВС. Тем временем ЦАХАЛ оказывает давление на это население, одновременно препятствуя ввозу топлива. Вопреки публикациям в зарубежных СМИ, помощь - вода, продовольствие и медикаменты, прибывшая вчера из Рафиаха в сектор Газа на 20 грузовиках, была проверена.



В то же время ЦАХАЛ продолжает подготовку к наземному вводу войск "в наиболее выгодных для ЦАХАЛа условиях" и продолжает наносить удары с воздуха по высотным зданиям и объектам ХАМАСа, что позволит снизить возможный ущерб для солдат.



Только сегодня ночью, 22 октября, в секторе Газа было разрушено несколько высотных зданий. В них располагались штабы организации. Здания снесены, чтобы исключить возможность снайперской стрельбы террористов в тылу ЦАХАЛа. Однако, по оценкам специалистов, большая часть штабов находится в укрытиях и под землей, поэтому для их полного уничтожения потребуются дополнительные усилия.