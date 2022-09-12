



ХАМАС: "Сопротивление продолжит борьбу до победы"

В ХАМАСе выступили с заявлением по случаю 17-й годовщины вывода ЦАХАЛа и выселения еврейских общин из Газы, сообщает "Аруц Шева".



"Уход последнего израильского солдата из Газы стал великой победой (палестинского) сопротивления, и она была достигнута благодаря готовности палестинцев к самопожертвованию и упорной борьбе, которая не позволила Израилю наслаждаться стабильностью или безопасностью", - говорится в заявлении террористической группировки.



В ХАМАСе подчеркнули, что "Палестина" останется арабской палестинской землей, и ни на одной ее части не будет никаких уступок. Террористы отметили, что организации сопротивления в Газе продолжат боевые действия до освобождения Иерусалима и мечети Аль-Акса.



Представитель группировки Фаиз Абу Шамала написал в газете Felesteen, что палестинские организации сопротивления, которые "разгромили" Израиль в Газе, также способны "освободить палестинские территории, оккупированные с 1948 года".



По его словам, молодые палестинские арабы в Иудее и Самарии в настоящее время идут по пути организаций сопротивления в Газе, которые изгнали "оккупацию" 17 лет назад. Абу Шамала отметил, что они действуют с "решимостью добиться полной победы над сионистским образованием".