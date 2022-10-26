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ХАМАС поддерживает соглашение между Израилем и Ливаном
26.10.2022 16:30 Алина Груднева

ХАМАС поддерживает соглашение между Израилем и Ливаном

Высокопоставленный член ХАМАСа поддержал соглашение между Израилем и Ливаном о демаркации морской границы.

 
Ожидается, что оно будет подписано завтра. 
 
"Ливан получит свои экономические права, а ливанскому сопротивлению удастся навязать свои условия Израилю. Ливан имеет право на обладание всеми своими правами", — сказал член политбюро ХАМАСа Сухейл аль-Хинди.
 
По его словам, "ливанское сопротивление" настаивает на том, что хорошо для ливанского народа и защиты его прав.
 
Он надеется, что это может в конечном итоге привести к тому, что ХАМАС получит доступ к газовым месторождениям Газы.
 
"Этот газ принадлежит палестинскому народу. Неправильно, чтобы Израиль обладал им", - добавил он.

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