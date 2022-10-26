



ХАМАС поддерживает соглашение между Израилем и Ливаном

Высокопоставленный член ХАМАСа поддержал соглашение между Израилем и Ливаном о демаркации морской границы.

Ожидается, что оно будет подписано завтра.

"Ливан получит свои экономические права, а ливанскому сопротивлению удастся навязать свои условия Израилю. Ливан имеет право на обладание всеми своими правами", — сказал член политбюро ХАМАСа Сухейл аль-Хинди.

По его словам, "ливанское сопротивление" настаивает на том, что хорошо для ливанского народа и защиты его прав.

Он надеется, что это может в конечном итоге привести к тому, что ХАМАС получит доступ к газовым месторождениям Газы.

"Этот газ принадлежит палестинскому народу. Неправильно, чтобы Израиль обладал им", - добавил он.