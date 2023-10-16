ХАМАС планировал дойти до Кирьят-Гата
Портал ynet сообщает, что план вторжения ХАМАСа в Израиль предусматривал налет на города, расположенные далеко от Газы, вплоть до Кирьят-Гата.
ХАМАС также планировал удерживать контроль над занятыми им населенными пунктами в Израиле около месяца.
Помимо кибуцев и мошавов в приграничной полосе и городов Сдерот и Офаким, которые были атакованы с земли, и в которых были убиты многие сотни жителей, ХАМАС планировал вторгнуться в Ашкелон с моря, а также добраться до Кирьят-Гата, который находится относительно далеко от западного Негева.
Захваченные карты и документы показывают, что целью ХАМАСа было то, чтобы оккупация и пребывание в Израиле продолжались около месяца. Об этом свидетельствуют объемы продовольствия, привезенные с собой боевиками: большие мешки с продуктами долговременного хранения, такими как рис и чечевица, лаваш, финики, сгущенное молоко и многое другое.
По всему периметру Газы, на дорогах, ведущих на север, например, на дороге № 4, ведущей в Ашдод, и на дорогах, ведущих в Беэр-Шеву, по-прежнему активно работают полицейские посты, чтобы предотвратить возможное проникновение террористов, вторгшихся в первые дни войны и до сих пор не пойманных.
Самая дальняя точка, где были обнаружены террористы ХАМАСа, находилась в районе лагеря Сде-Йемен под Беэр-Шевой. Они были пойманы там в середине прошлой недели бойцами подразделения "Дувдеван".
Система безопасности тратит огромные усилия на то, чтобы выяснить, не осталось на израильской территории ячеек, готовых совершить теракт в заранее определенное время, например, в начале наземного вторжения ЦАХАЛа в Газу или ближе к концу войны.
Немыслимое количество взрывных устройств, обнаруженных на израильской территории свидетельствует о планах ХАМАСа вести боевые действия на израильской территории в течение нескольких недель, и о том, насколько героическая реакция немногочисленных израильских сил в субботу, 7 октября, в большинстве своем по собственной инициативе, позволила предотвратить еще более смертоносный исход. До сих пор в Израиле было обнаружено не менее 10 тысяч единиц различного оружия.
Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram