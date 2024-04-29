



ХАМАС: Никаких серьезных проблем с последним предложением Израиля нет

ХАМАС заявил в воскресенье, что у него нет "серьезных проблем" после рассмотрения последнего предложения Израиля о перемирии и соглашении об освобождении заложников в Газе.



Высокопоставленный представитель ХАМАСа сообщил информационному агентству AFP, что в понедельник в Египет прибудет делегация организации, чтобы представить ответ группировки на встречное предложение Израиля.



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"Атмосфера будет позитивной, если только не возникнут новые препятствия со стороны Израиля", - сказал представитель ХАМАС, пожелавший остаться неизвестным.



"В замечаниях и запросах, представленных ХАМАСом относительно содержания" предложения, нет серьезных проблем, добавил чиновник.



Ранее ХАМАС настаивал на постоянном прекращении огня в качестве условия для освобождения заложников, но Израиль отверг это предложение.



Однако новостной сайт Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщил, что последнее предложение Израиля включает в себя готовность обсудить "восстановление устойчивого спокойствия" в Газе после освобождения заложников.



Источник в ХАМАСе, близкий к переговорам, сообщил агентству Франс Пресс, что группа "открыта для позитивного обсуждения нового предложения" и "стремится достичь соглашения, гарантирующего постоянное прекращение огня, свободное возвращение перемещенных лиц, приемлемую сделку для обмена и обеспечения прекращения осады" в Газе.



На прошлой неделе сообщалось, что Израиль предлагает ХАМАСу освободить 33 заложника.



Согласно сообщениям, Израиль не будет объявлять об окончании войны. Новости канала 12 сообщили, что цена за сделку, которую заплатит Израиль, будет очень высокой, но военный цензор в настоящее время не разрешает публиковать дальнейшие подробности.



Ранее в воскресенье арабская газета Asharq Al-Awsat сообщила, что в последние дни США и Египет усилили давление на ХАМАС, чтобы тот согласился на сделку по освобождению заложников в обмен на прекращение огня, чтобы предотвратить вход израильских военных в Рафиах.

