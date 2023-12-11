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ХАМАС насиловал пленников в Газе
11.12.2023 15:13 MIGnews.com

ХАМАС насиловал пленников в Газе

Женщина, освобожденная из Газы, говорит, что встретила трех заложников, которые рассказали ей, что подверглись сексуальному насилию со стороны своих похитителей, и услышала аналогичную историю о четвертом.

"Мы услышали три истории из первых уст, и еще одну историю нам рассказали", - говорит Хен Голдштейн-Альмог в интервью общественной телерадиокомпании Kan.

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"Они не знают, как справятся с этим, - говорит она, - учитывая то, как они подвергали их сексуальному насилию", - говорит она.

По меньшей мере 10 израильских граждан, освобожденных ХАМАСом, - как мужчины, так и женщины - подверглись сексуальным насилию, находясь в плену.
 

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