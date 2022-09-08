ХАМАС и "Исламский джихад" призвали активизировать "сопротивление"
Террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад" призвали палестинцев активизировать атаки против израильских солдат и поселенцев в Иудее и Самарии.
Этот призыв прозвучал в ответ на активизацию контртеррористических операций ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, сообщает Jerusalem Post.
Призыв террористов прозвучал после того как солдаты застрелили 21-летнего Юниса Хассана аль-Тайеха в городе Тубас.
Выразив гордость за палестинских "мучеников", убитых ЦАХАЛом, ХАМАС призвал палестинцев продолжать поддерживать "героическую битву" против солдат и поселенцев. В ХАМАСе также призвали палестинских боевиков продолжать "противостоять" войскам ЦАХАЛа, которые входят в палестинские города, деревни и лагеря беженцев в рамках борьбы с терроризмом.
"Исламский джихад" призвал всех палестинцев "сомкнуть ряды" и работать над усилением "сопротивления" против израильских солдат и поселенцев.
В то же время палестинский чиновник заявил, что если Израиль хочет, чтобы насилие прекратилось, он должен "перестать отправлять солдат арестовывать и расстреливать молодых палестинцев".
"Мы ничего не можем сделать, пока Израиль продолжает эскалацию своих военных операций", - заявил чиновник.