



ХАМАС и "Исламский джихад" призвали активизировать "сопротивление"

Террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад" призвали палестинцев активизировать атаки против израильских солдат и поселенцев в Иудее и Самарии.



Этот призыв прозвучал в ответ на активизацию контртеррористических операций ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, сообщает Jerusalem Post.



Призыв террористов прозвучал после того как солдаты застрелили 21-летнего Юниса Хассана аль-Тайеха в городе Тубас.



Выразив гордость за палестинских "мучеников", убитых ЦАХАЛом, ХАМАС призвал палестинцев продолжать поддерживать "героическую битву" против солдат и поселенцев. В ХАМАСе также призвали палестинских боевиков продолжать "противостоять" войскам ЦАХАЛа, которые входят в палестинские города, деревни и лагеря беженцев в рамках борьбы с терроризмом.



"Исламский джихад" призвал всех палестинцев "сомкнуть ряды" и работать над усилением "сопротивления" против израильских солдат и поселенцев.



В то же время палестинский чиновник заявил, что если Израиль хочет, чтобы насилие прекратилось, он должен "перестать отправлять солдат арестовывать и расстреливать молодых палестинцев".



"Мы ничего не можем сделать, пока Израиль продолжает эскалацию своих военных операций", - заявил чиновник.