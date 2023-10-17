



ХАМАС хочет обменять заложников на заключенных террористов

В ХАМАСе хотят обменять заложников, удерживаемых в Газе, на террористов, содержащихся в тюрьмах Израиля.



Об этом в интервью телеканалу "Аль-Арабия" сказал представитель террористической организации за рубежом Халед Машаль.



"В тюрьмах содержатся шесть тысяч палестинских мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на освобождение израильских пленников. У "сопротивления" достаточно сил, чтобы освободить тюрьмы от всех заключенных", - подчеркнул Машаль.



Ранее представитель боевого крыла ХАМАСа объявил, что в заложниках у террористов в Газе есть около 200-250 человек, в том числе высокопоставленные представители ЦАХАЛа. Террористы согласны освободить иностранцев, но "позже".