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ХАМАС хочет обменять заложников на заключенных террористов
17.10.2023 12:17 Алина Груднева

ХАМАС хочет обменять заложников на заключенных террористов

В ХАМАСе хотят обменять заложников, удерживаемых в Газе, на террористов, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Об этом в интервью телеканалу "Аль-Арабия" сказал представитель террористической организации за рубежом Халед Машаль.

"В тюрьмах содержатся шесть тысяч палестинских мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на освобождение израильских пленников. У "сопротивления" достаточно сил, чтобы освободить тюрьмы от всех заключенных", - подчеркнул Машаль.

Ранее представитель боевого крыла ХАМАСа объявил, что в заложниках у террористов в Газе есть около 200-250 человек, в том числе высокопоставленные представители ЦАХАЛа. Террористы согласны освободить иностранцев, но "позже".

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