



ХАМАС: заложники, не являющиеся израильтянами, будут освобождены

Террористические организации ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" удерживают в Газе порядка 200-250 заложников, захваченных в Израиле во время атаки, которая началась 7 октября.



Такое заявление сделал представитель военного крыла ХАМАСа Абу Убайда в интервью арабским СМИ.



"22 похищенных погибли в результате ударов ЦАХАЛа. Те похищенные, кто не являются израильтянами, будут освобождены позже", - заверил террорист.



Убайда также прокомментировал операцию Армии обороны Израиля "Железные мечи" в Газе, целью которой является истребление террористов и освобождение анклава из-под их власти.



"Мы хотим сообщить нашему народу, врагу и всему миру о том, что угроза Израиля и наземные бои нас не пугают. Мы этого не боимся и готовы противостоять любой силе. Газа станет кладбищем для захватчиков", - разразился угрозами террорист.



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