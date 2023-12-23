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Гутерриш: ничто не может оправдать зверства ХАМАСа
23.12.2023 07:18 Алина Груднева

Гутерриш: ничто не может оправдать зверства ХАМАСа

Генсек ООН Антониу Гутерриш, отличившийся серией противоречивых заявлений о действиях Израиля в Газе, осудил резню, устроенную ХАМАСом 7 октября.

"Ничто не может оправдать ужасающие террористические атаки, совершенные ХАМАСом 7 октября, или жестокое похищение около 250 заложников", - сказал он.

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Гутерриш призвал к немедленному и безоговорочному освобождению всех оставшихся заложников.

Соответствующее заявление он сделал после принятия резолюции Совбеза ООН, которая призывает немедленно ускорить доставку помощи в Газу, а также создать условия для для полноценного прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Незадолго до этого Гутерриш сказал, что решение о создании двух государств является "единственным путем к устойчивому миру". 

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