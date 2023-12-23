Гутерриш: ничто не может оправдать зверства ХАМАСа
Генсек ООН Антониу Гутерриш, отличившийся серией противоречивых заявлений о действиях Израиля в Газе, осудил резню, устроенную ХАМАСом 7 октября.
"Ничто не может оправдать ужасающие террористические атаки, совершенные ХАМАСом 7 октября, или жестокое похищение около 250 заложников", - сказал он.
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Гутерриш призвал к немедленному и безоговорочному освобождению всех оставшихся заложников.
Соответствующее заявление он сделал после принятия резолюции Совбеза ООН, которая призывает немедленно ускорить доставку помощи в Газу, а также создать условия для для полноценного прекращения огня между Израилем и ХАМАС.
Незадолго до этого Гутерриш сказал, что решение о создании двух государств является "единственным путем к устойчивому миру".