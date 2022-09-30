



Гробница Иосифа в Шхеме закрыта на неопределенный срок из-за угроз безопасности

Сообщается, что израильские службы безопасности решили на неопределенный срок приостановить посещение гробницы Иосифа, расположенной в палестинском городе Шхем, из-за обострения ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии.



Общественная телерадиокомпания Kan, которая сообщила об этом в четверг, заявила, что ЦАХАЛ стремится ограничить свою деятельность в Северной Самарии, чтобы предоставить силам безопасности Палестинской автономии большую свободу действий. Однако сеть процитировала высокопоставленного военного чиновника, который заявил, что ЦАХАЛ продолжит проведение рейдов во всех палестинских городах по мере необходимости.



Могила Иосифа находится в зоне А в Самарии, которая официально находится под полным контролем ПА, хотя израильские военные ведут там деятельность. ЦАХАЛ запрещает гражданам Израиля входить в зону А без предварительного разрешения.



Могила Иосифа почитается некоторыми как место последнего упокоения библейского Иосифа. Посещения гробницы Иосифа ортодоксальными израильтянами происходят ежемесячно, если не чаще, и почти всегда вызывают ожесточенные столкновения с местными палестинскими жителями, когда ЦАХАЛ заранее входит в Шхем, чтобы обезопасить этот район для прибытия паломников.



Шхем и тем более соседний Дженин в последние месяцы были особыми очагами столкновений между израильскими военными и палестинскими боевиками. В двух городах на севере Самарии почти каждую ночь происходят израильские рейды, направленные на арест лиц, которые, по словам военных, являются главарями палестинских террористов, ответственными за волну нападений в начале этого года, унесшую жизни 19 израильтян. Армия заявляет, что многие из этих боевиков стремятся совершить дополнительные нападения на израильтян.



Более 2000 палестинцев были арестованы с начала антитеррористической операции весной, и более 200 палестинцев были убиты в период, который стал самым смертоносным за последние годы.



Большинство погибших были разыскиваемыми боевиками, открывшими огонь, или молодыми людьми, которые бросали зажигательные бомбы или камни в солдат, входящих в их кварталы. Но также погибли несколько мирных жителей, не причастных к насилию.



ЦАХАЛ в четверг заявил, что среди недавно арестованных в ходе рейдов было несколько студентов Университета Бирзейт недалеко от Рамаллы, обвиненных в предположительном финансировании террористической группировки ХАМАС.



На прошлой неделе также было несколько неудачных обстрелов израильтян, в результате чего ЦАХАЛ был приведен в состояние повышенной готовности. Тем не менее высокопоставленный военный чиновник сообщил в четверг, что ЦАХАЛ не решился принять решение о начале ликвидации лидеров палестинских террористов в Иудее и Самарии, посчитав, что такой решительный шаг приведет к дальнейшему ухудшению ситуации.

