



Глава МИД ПА пожаловался на Израиль: отозвали разрешение на въезд

Министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль-Малки пожаловался на то, что Израиль аннулировал его разрешение на въезд.



Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 8 января.



Напомним, что накануне министр обороны Йоав Галант поручил главе COGAT отказать в разрешении на въезде в Израиль трем высокопоставленным должностным лицам ПА.



По словам Малки, это является частью "серии карательных мер против палестинцев", о которых новое правительство Израиля объявило после экстренного заседания Совета Безопасности ООН по поводу визита Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору и плана расширить израильские поселения в Иудее и Самарии.



Глава МИД ПА пожаловался, что был вынужден "ждать целый час" в очереди вместе с "обычными палестинцами", когда возвращался через КПП Алленби из Иордании.