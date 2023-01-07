



Галант отказал во въезде трем высокопоставленным представителям ПА

Министр обороны Йоав Галант поручил главе COGAT отказать в разрешении на въезде в Израиль трем высокопоставленным должностным лицам Палестинской автономии.



По данным "Маарив", такое поручение он дал вечером, 7 января.



В частности, они посетили дом террориста, убившего солдата ЦАХАЛа, Карим Юнес. Напомним, что он вышел из тюрьмы 5 января после 40 лет за решеткой.



Председатель "Религиозного сионизма", министр финансов Бецалель Смотрич приветствовал решение Галанта отказать им представителям ПА во въезде.



"Поздравляю моего друга, министра обороны Йоава Галанта, с его правильным и необходимым решением немедленно отозвать разрешения на въезд в Израиль высокопоставленным должностным лицам ПА, совершившим паломничество к террористу Юнесу. Наше правительство не позволит руководству ПА вести двойную игру, к которой оно привыкло", - сказал он.

