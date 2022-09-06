



Герой, открывший дверь расстрелянного автобуса с новобранцами



Газета Едиот Ахронот опубликовала интервью с Эфраимом Миллером - человеком, спасшим новобранцев бригады Кфир из расстрелянного террористами автобуса в Иорданской долине.



Отец Миллера, Шломо, глава поселения Итамар, был убит палестинскими террористами 19 лет назад.



Миллер прибыл к месту происшествия через считанные минуты после обстрела.



Миллер рассказывает: “Я достал свой пистолет и осмотрел местность. Из автобуса раздавались крики “Теракт!Теракт!” Автобус был изрешечен пулями. Водителя не было, автобус медленно катился к обочине. Оттуда кричали: Остановите автобус!” Из автобуса шел жгучий запах, я боялся, что он взорвется. Я попытался открыть через окно водителя двери, но не смог. Я обежал автобус и открыл его с помощью рукояток аварийной системы. Потом я осмотрел автобус чтобы убедиться, что в нем никого не осталось, и сообщил о произошедшем силам безопасности".