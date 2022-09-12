



Ганц показал карту с указанием 10 иранских ракетных комплексов в Сирии

Министр обороны Бенни Ганц продемонстрировал карту, на которой обозначены более 10 различных объектов в сирийском Центре научных исследований (CERS) в Масиафе, которые Иран использует для производства передовых ракет и оружия для своих доверенных лиц.



"По замыслу Касема Сулеймани, Иран превратил CERS в производственные мощности для высокоточных ракет и оружия средней и большой дальности, предоставленных "Хизбалле" и иранским марионеткам. Другими словами, он стал еще одним иранским фронтом — фабрикой передового стратегического оружия. Эти объекты, особенно подземный объект в Масиафе, представляют серьезную угрозу для региона и Государства Израиль. Масиаф специально используется для производства современных ракет", — сказал Ганц на ежегодной конференции "The Jerusalem Post" в Нью-Йорке в понедельник.



Израиль бесчисленное количество раз обвиняли в нанесении ударов по Сирии в рамках его межвоенной кампании, направленной на предотвращение проникновения Ирана в страну, а также на то, чтобы помешать "Хизбалле" получить оружие из Исламской Республики.



С мая по июль Израиль активизировал свои действия и нанес десятки ударов по всему Ближнему Востоку.



Военно-воздушные силы Израиля неоднократно наносили удары по военным объектам в Масиафе на северо-западе Сирии, последний из которых был нанесен 25 августа и уничтожил сотни ракет класса "земля-земля" иранского производства.



Среди целей, пораженных в результате предполагаемых израильских ударов, есть сооружения, которые служили входом в подземные туннели, заводы по производству ракет класса "земля-земля", производственные склады и соседние строения.



"Помимо CERS, иранцы в настоящее время работают над созданием ракетной и военной промышленности в Ливане и Йемене. Если эту тенденцию не остановить, в течение десятилетия в регионе появятся передовые иранские предприятия, производящие оружие и сеющие террор", — сказал Ганц.



Несмотря на экономические трудности, с которыми сталкиваются его собственные граждане, Иран отправляет своим доверенным группам боевиков более 1 миллиарда долларов, в том числе более 500 миллионов долларов "Хизбалле" в Ливане, сотни миллионов хуситам в Йемене, более 100 миллионов долларов ХАМАСу и "Палестинскому исламскому джихаду" в Газе, а также десятки миллионов долларов проиранским ополченцам в Ираке.



По словам Ганца, "снятие санкций с Ирана высвободит более 100 миллиардов долларов США. И, без сомнения, это позволит им удвоить или утроить свой террористический бюджет".



Ганц сказал, что для противодействия иранской агрессии "мы должны расширить сотрудничество с региональными партнерами", а также "укрепить промышленные и экономические связи, за которыми следует военное сотрудничество под эгидой CENTCOM".



