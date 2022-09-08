



Ганц: "ПА должна не только выступать, но и действовать против террора"

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильские военные будут продолжать действовать в районах, контролируемых Палестинской автономией, если ПА не сможет поддерживать там безопасность.



Об этом сообщает Jewish News Syndicate.



"Я снова передал это сообщение руководству ПА: мы не позволим вооруженным людям, которые стремятся убивать израильтян, свободно разгуливать. Мы будем преследовать и останавливать их. Мы требуем, чтобы ПА не только выступала против терроризма, но и действовала против него. Распространение оружия и отсутствие управления наносят ущерб как палестинскому народу, так и самой ПА", - подчеркнула Ганц.