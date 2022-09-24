



Ганц: "Мы не хотим контролировать палестинцев"

Министр обороны Израиля Бени Ганц считает, что необходимо урегулировать отношения с палестинцами.



Об этом он заявил в интервью для Kan 11 News, которое полностью выйдет в субботу вечером.



Ганца спросили, поддерживает ли он решение о создании двух государств после того, как премьер-министр Яир Лапид выразил поддержку этого решения в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН.



"Я говорю, что мы должны урегулировать наши отношения с палестинцами. Государству Израиль всегда придется поддерживать превосходство в плане безопасности в этом регионе. Мы не хотим контролировать палестинцев, но мы также не хотим рисковать безопасностью. Мы полностью против идеи единого государства. Мы против двунационального государства. Мы за два образования, которые не могут быть государством, которое будет угрожать Государству Израиль. Что вы хотите, чтобы то, что происходит в Газе, произошло с Кфар-Сабой и центром? Это совершенно безответственно", - заявил Ганц.