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Гаарец: у нас нет права указывать палестинским героям как бороться с оккупацией
28.12.2022 10:32 Аркадий Бочаровский

Гаарец: у нас нет права указывать палестинским героям как бороться с оккупацией

 
Нир Хассон, корреспондент "Гаарец" в Иерусалиме, выразил поддержку Исраэлю Фрею и выступил с политическим заявлением в  Твиттере.

Господин Хассон заявил: “Право человека, находящегося под оккупацией, противостоять оккупации. Те, кто принадлежит к оккупационной власти, не имеют ни морального, ни юридического права указывать завоеванным, какими средствами им разрешено сопротивляться оккупации. Палестинцы, которые подвергают себя риску, чтобы противостоять оккупации и угнетению, - герои. А теперь арестуйте и меня”.

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