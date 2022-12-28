



Гаарец: у нас нет права указывать палестинским героям как бороться с оккупацией



Нир Хассон, корреспондент "Гаарец" в Иерусалиме, выразил поддержку Исраэлю Фрею и выступил с политическим заявлением в Твиттере.



Господин Хассон заявил: “Право человека, находящегося под оккупацией, противостоять оккупации. Те, кто принадлежит к оккупационной власти, не имеют ни морального, ни юридического права указывать завоеванным, какими средствами им разрешено сопротивляться оккупации. Палестинцы, которые подвергают себя риску, чтобы противостоять оккупации и угнетению, - герои. А теперь арестуйте и меня”.