Эрдоган впервые за многие годы посетил Египет
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Каире со своим первым визитом с 2012 года, закрепляя потепление в отношениях и оценивая непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом о приостановке войны в Газе.
Mısır'da Resmî Karşılama Töreni https://t.co/llOO7Y8jRE— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 14, 2024
Эрдоган заявил ранее, что хочет лично обсудить с президентом Египта усилия по прекращению кровопролития в Газе.
Кроме Эрдогана на переговоры в Египет в качестве посредников прибыли представители Катара и США.
Ранее Эрдоган заявил, что на его встречах в Египте, а также в Объединенных Арабских Эмиратах, “будут рассмотрены вопросы, что еще можно сделать для наших братьев в Газе”.
“Как Турция, мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы остановить кровопролитие”, — заявил он на пресс-конференции.
До теракта 7 октября Стамбул служил базой для политических лидеров ХАМАС. Член НАТО попросил руководителей ХАМАС уйти после того, как некоторые из них были засняты на видео, празднующие беспрецедентное нападение.
В ноябре Анкара отозвала своего посла в Израиле и поддерживала периодические контакты с руководством ХАМАС, которое рассматривает Турцию как потенциального союзника на переговорах о прекращении огня.