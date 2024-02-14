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Эрдоган впервые за многие годы посетил Египет
14.02.2024 16:14 Катя Шульц

Эрдоган впервые за многие годы посетил Египет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Каире со своим первым визитом с 2012 года, закрепляя потепление в отношениях и оценивая непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом о приостановке войны в Газе.


Эрдоган заявил ранее, что хочет лично обсудить с президентом Египта усилия по прекращению кровопролития в Газе.

Кроме Эрдогана на переговоры в Египет в качестве посредников прибыли представители Катара и США.

Ранее Эрдоган заявил, что на его встречах в Египте, а также в Объединенных Арабских Эмиратах, “будут рассмотрены вопросы, что еще можно сделать для наших братьев в Газе”.

“Как Турция, мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы остановить кровопролитие”, — заявил он на пресс-конференции.

До теракта 7 октября Стамбул служил базой для политических лидеров ХАМАС. Член НАТО попросил руководителей ХАМАС уйти после того, как некоторые из них были засняты на видео, празднующие беспрецедентное нападение.

В ноябре Анкара отозвала своего посла в Израиле и поддерживала периодические контакты с руководством ХАМАС, которое рассматривает Турцию как потенциального союзника на переговорах о прекращении огня.

 

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