



Эрдоган впервые за многие годы посетил Египет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Каире со своим первым визитом с 2012 года, закрепляя потепление в отношениях и оценивая непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом о приостановке войны в Газе.

Mısır'da Resmî Karşılama Töreni https://t.co/llOO7Y8jRE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 14, 2024

Эрдоган заявил ранее, что хочет лично обсудить с президентом Египта усилия по прекращению кровопролития в Газе.Кроме Эрдогана на переговоры в Египет в качестве посредников прибыли представители Катара и США.Ранее Эрдоган заявил, что на его встречах в Египте, а также в Объединенных Арабских Эмиратах, “будут рассмотрены вопросы, что еще можно сделать для наших братьев в Газе”.“Как Турция, мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы остановить кровопролитие”, — заявил он на пресс-конференции.До теракта 7 октября Стамбул служил базой для политических лидеров ХАМАС. Член НАТО попросил руководителей ХАМАС уйти после того, как некоторые из них были засняты на видео, празднующие беспрецедентное нападение.В ноябре Анкара отозвала своего посла в Израиле и поддерживала периодические контакты с руководством ХАМАС, которое рассматривает Турцию как потенциального союзника на переговорах о прекращении огня.