



Дженин: боевики похитили 18-летнего друза когда он еще был жив

Хосем Фаро, отец 18-летнего Тирана Фаро, тело которого было похищено из больницы в Дженине, рассказал в интервью радио Ynet, что "мой сын и его друг попали в смертельную автомобильную аварию, и их эвакуировали в больницу в Дженине. Когда мы с сыном были в палате интенсивной терапии, вошла банда людей из "Исламского джихада" в масках и с оружием. Я никогда в жизни не видел ничего подобного". Он добавил: "Это бесчеловечно, они похитили тело у меня на глазах".



Дядя погибшего в интервью радио Галей Исраэль заявил, что Тирана Фаро “оторвали от машины искусственного дыхания”, и что в момент похищения он был еще жив. Дядя однозначно сказал, чтоТиран был фактически убит боевиками, похитившими его.

