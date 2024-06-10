



Двойная бухгалтерия ООН: как создают навет о голоде в Газе

Портал ynet опубликовал материал о том, как ООН манипулирует цифрами и скрывает истинные объемы гуманитарной помощи, ввозимой в Газу - с целью очернить Израиль и создать миф о том, что Газу “морят голодом”.



С 7 октября Израиль проводит значительную гуманитарную акцию, возглавляемую координатором правительственных операций на территориях. Однако с международным сообществом постоянно возникают разногласия по поводу объемов помощи, поступающей в Газу.



Согласно данным UNRWA и ООН, объем помощи, подсчитанный этими организациями по состоянию на 5 июня, начиная с начала войны, составляет 26 684 грузовика, которые въехали в Газу. По данным офиса координатора правительства, основанных на подсчете грузовиков, прошедших через КПП - 34 199 грузовиков.



Май - хороший пример этой двойной бухгалтерии: координатор правительственных операций на территориях подсчитывает все грузовики, переправляемые в Газу. Часто сотни грузовиков ждут, когда их заберут гуманитарные организации ООН. Эти грузовики включаются в подсчет, поскольку они ожидают сбора и распределения помощи международным сообществом. В мае палестинская администрация сообщила о 6 359 грузовиках, но ООН забрала только 1 479 грузовиков - лишь четверть от количества грузовиков, пропущенных Израилем. Именно поэтому международное сообщество обвинило Израиль в том, что в этом месяце помощь поступила в недостаточном количестве.



UNRWA работает над тем, чтобы выставить Израиль в качестве оккупирующей силы, создающей намеренный голод в анклаве. Мир поддерживает статус агентства и игнорирует помощь, поступающую от других агентств ООН, которая не учитывается. "Если сотрудник по логистике UNRWA видит колонну из Объединенных Арабских Эмиратов, он ее зарегистрирует, - говорит сотрудник министерства обороны, - а те, которые он не видел, он считать не будет". В Керем-Шалом есть координатор, который регистрирует только тогда, когда он физически там находится".

