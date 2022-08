Демонстранты в Канаде выразили поддержку террористу Набульси

Пропалестинские активисты провели демонстрацию в Торонто и выразили поддержку террористу Ибрагиму аль-Набульси, который был ликвидирован силами безопасности Израиля во время операции в Шхеме.



Протестующие с палестинскими флагами кричали: "Ибрагим аль-Набульси, мы продолжим ваше наследие".



Кроме этого, демонстранты, связанные с группой "Палестинское движение в районе Большого Торонто", скандировали на арабском языке: "Да здравствуют мученики".





Terror-tied 🇨🇦 Samidoun & other orgs incite violence & #Antisemitism in #Canada.



"Long live the martyrs!" "Globalize the intifada [armed violence]!"



An image at the #Montreal rally shows 'Mario' wearing a keffiyeh & killing what appears to be a Jewish version of a ‘goomba.’ pic.twitter.com/5icKQkseKu