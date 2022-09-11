



ЦАХАЛ видит "разумную возможность" столкновения с "Хизбаллой" по газовому спору

В новой военной оценке, процитированной в субботу в новостях 12 канала, говорится, что ЦАХАЛ считает, что существует "разумная вероятность" конфронтации с ливанской террористической группировкой "Хизбалла", поскольку напряженность усиливается на фоне переговоров по морскому спору при посредничестве США.



Спор, связанный с претензиями на морские газовые месторождения, обострился в июне после того, как Израиль переместил производственное судно к морскому месторождению "Кариш", на которое частично претендует его северный сосед.



В пятницу американский посредник Амос Хохштейн отметил прогресс в непрямых переговорах между Ливаном и Израилем, но сказал, что для окончательного соглашения необходима дополнительная работа. Тем временем поддерживаемая Ираном "Хизбалла" угрожает атаковать газодобывающие платформы, что побудило ЦАХАЛ усилить оборону и активность в этом районе.



Согласно документу, который приводит 12 канал, лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла может начать войну с Израилем, чтобы вернуть себе популярность в Ливане. Отмечается. что после убийства в 2020 году Касема Сулеймани, главы иранских сил Кудс, "Насралла изолирован, а альянс Иран-Хизбалла-Сирия пошатнулся".



Сеть сообщила, что отчет был составлен Северным командованием ЦАХАЛа, но не опубликовала сам документ, а лишь отметила некоторые его части.



В документе также говорится, что "Хизбалла" стала "жадной и коррумпированной", "теряет поддержку и подвергается резкой критике в Ливане". В нем также отмечается, что руководство "Хизбаллы" "теряет контроль над полевыми командирами".



Отмечается, что Насралла "посредством своих угроз пытается приписать себе достижение доставки газа" в Ливан, и он может попытаться начать войну, чтобы выпутаться из своих внутренних трудностей.



В последний раз "Хизбалла" и Израиль воевали в 2006 году. Бейрут и Иерусалим не имеют дипломатических отношений и разделены линией прекращения огня, патрулируемой ООН.



В июне ЦАХАЛ провел крупные военные учения на Кипре, имитируя наземное наступление в глубину Ливана в рамках потенциальной войны против поддерживаемой Ираном террористической организации.

