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ЦАХАЛ разгромил три поста ХАМАСа в Газе
22.09.2023 19:44 Алина Груднева

ЦАХАЛ разгромил три поста ХАМАСа в Газе

Вечером, 22 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по трем военным постам ХАМАСа в Газе.

Подробностями операции поделилась пресс-служба ЦАХАЛа.

"Некоторое время назад БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по двум военным постам, принадлежащим террористической организации ХАМАС. Они находились в районах, прилегающих в границе, где происходили жестокие беспорядки и откуда были запущены зажигательные шары", - сообщили военные.

Третья позиция ХАМАСа была "накрыта" при помощи танка. Уточняется, что оттуда террористы вели обстрел сил безопасности в момент, когда те применяли средства для разгона беспорядков в районе забора безопасности.

"Сообщений о ранениях среди бойцов ЦАХАЛа не поступало", - резюмировали военные.

Напомним, что удары по позициям ХАМАСа в Газе был нанесен в ответ на возобновившиеся беспорядки на границе и запуски зажигательных шаров, из-за которых на юге вспыхнуло несколько пожаров.

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