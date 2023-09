ЦАХАЛ разгромил три поста ХАМАСа в Газе

Вечером, 22 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по трем военным постам ХАМАСа в Газе.



Подробностями операции поделилась пресс-служба ЦАХАЛа.



"Некоторое время назад БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по двум военным постам, принадлежащим террористической организации ХАМАС. Они находились в районах, прилегающих в границе, где происходили жестокие беспорядки и откуда были запущены зажигательные шары", - сообщили военные.



Третья позиция ХАМАСа была "накрыта" при помощи танка. Уточняется, что оттуда террористы вели обстрел сил безопасности в момент, когда те применяли средства для разгона беспорядков в районе забора безопасности.



"Сообщений о ранениях среди бойцов ЦАХАЛа не поступало", - резюмировали военные.





