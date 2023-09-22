



Атака ЦАХАЛа в Газе: первые данные

Армия обороны Израиля атаковала две позиции ХАМАСа в Газе.



По неподтвержденным данным, один террорист получил тяжелые ранения.



Атака стала ответом на беспорядки вдоль забора безопасности и возобновление практики огненного террора. По последним данным минздрава Газы, подконтрольного ХАМАСу, 22 палестинца получили ранения в результате беспорядков на границе.



ЦАХАЛ подробности операции в Газе пока что не предоставил. Ранее военные сообщили о том, что наносят удары.