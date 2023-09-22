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Атака ЦАХАЛа в Газе: первые данные
22.09.2023 18:53 Алина Груднева

Атака ЦАХАЛа в Газе: первые данные

Армия обороны Израиля атаковала две позиции ХАМАСа в Газе.

По неподтвержденным данным, один террорист получил тяжелые ранения.

Атака стала ответом на беспорядки вдоль забора безопасности и возобновление практики огненного террора. По последним данным минздрава Газы, подконтрольного ХАМАСу, 22 палестинца получили ранения в результате беспорядков на границе.

ЦАХАЛ подробности операции в Газе пока что не предоставил. Ранее военные сообщили о том, что наносят удары.

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