



ЦАХАЛ предупреждает об усилении беспорядков и террора в Иудее и Самарии

Эскалация напряженности в Иудее и Самарии: по данным ЦАХАЛа, в течение сентября количество терактов и попыток терактов, предпринятых палестинцами против израильских граждан и военнослужащих, увеличилось на десятки процентов по сравнению с предыдущим месяцем, который тоже был неспокойным. Об этом 1 октября сообщила Служба новостей телеканала "12Кешет".



Больше других атакам подвергаются блокпосты израильской армии. Однако ЦАХАЛ не исключает возможности новых диверсий и просит повысить бдительность. Среди прочего уточняется, что террористы не оставляют попыток захвата в плен израильских граждан, прежде всего - военнослужащих.

В этой связи в армии напоминают об участившихся случаях нападений на армейские патрули. Для осуществления атак террористы задействуют наблюдателей, которые сообщают им о приближении израильских сил безопасности и о маршруте их передвижения.



Подразделения ЦАХАЛа, дислоцированные в Иудее и Самарии начали подготовку к усилению беспорядков, территориальному расширению зоны столкновений и увеличению количества их участников. Не исключается, что в противостоянии примут участие представители служб безопасности Палестинской автономии.



В израильских спецслужбах отмечают, что эскалация уже началась, и только оперативные действия ЦАХАЛа, службы безопасности ШАБАК и пограничной полиции МАГАВ препятствуют ее перерастанию в более масштабную и горячую фазу.



Еще месяц назад в Израиле обратили внимание на настораживающую статистику террора: помимо 60 огнестрельных терактов, в Иудее и Самарии в августе произошло около 60 инцидентов со стрельбой по израильским военнослужащим во время антитеррористических рейдов. Это больше, чем за весь 2021 год. Не говоря уже о том, что 220 огнестрельных терактов были предотвращены бойцами ЦАХАЛа и агентами ШАБАК.