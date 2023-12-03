Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ: операция на юге Газы будет такой же мощной, как и на севере
03.12.2023 20:09 Алина Груднева

ЦАХАЛ: операция на юге Газы будет такой же мощной, как и на севере

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви подтвердил, что израильские военные начинают наземную операцию на юге Газы, продолжая при этом действовать в северной части.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 3 декабря.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Вчера и сегодня мы убили командиров батальонов ХАМАСа, командиров рот и многих террористов на севере. То же самое было на юге Газы. Операция будет не менее мощной, чем на севере", - сказал он.

По словам Халеви, командиры ХАМАСа будут уничтожаться ЦАХАЛом повсюду, как на севере, так и на юге Газы.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы