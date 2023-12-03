ЦАХАЛ: операция на юге Газы будет такой же мощной, как и на севере
Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви подтвердил, что израильские военные начинают наземную операцию на юге Газы, продолжая при этом действовать в северной части.
Соответствующее заявление он сделал вечером, 3 декабря.
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"Вчера и сегодня мы убили командиров батальонов ХАМАСа, командиров рот и многих террористов на севере. То же самое было на юге Газы. Операция будет не менее мощной, чем на севере", - сказал он.
По словам Халеви, командиры ХАМАСа будут уничтожаться ЦАХАЛом повсюду, как на севере, так и на юге Газы.
"נלחמנו חזק ויסודי בצפון הרצועה, ונעשה את זה עכשיו בדרומה".— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 3, 2023
הרמטכ״ל סייר היום באוגדת עזה וקיים שיח עם אנשי המילואים בגזרה>> pic.twitter.com/xcTYgF7cSV