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ЦАХАЛ: ночью на территории Израиля обнаружили около 80 террористов
09.10.2023 07:38 Катя Шульц

ЦАХАЛ: ночью на территории Израиля обнаружили около 80 террористов

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что боевые действия на израильских территориях продолжаются.
В Газе до сих пор насчитывается как минимум шесть открытых боевых центров.

"Сегодня вечером в Кфав Аза были обнаружены семь террористов, и мы расследуем предполагаемую шахту туннеля в нашем районе.
  Террористы убежали, некоторые закрепились на позициях, некоторых мы убили. 

  Около 70 террористов были обнаружены сегодня вечером и рано утром также в кибуцах Рим, Нир Оз и Холит и там идут сражения.
  Мы проверяем, не пришли ли вечером к забору еще террористы.

Продолжаем эвакуацию населенных пунктов в радиусе до 4 км от сектора".

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