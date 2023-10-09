ЦАХАЛ: ночью на территории Израиля обнаружили около 80 террористов
Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что боевые действия на израильских территориях продолжаются.
В Газе до сих пор насчитывается как минимум шесть открытых боевых центров.
"Сегодня вечером в Кфав Аза были обнаружены семь террористов, и мы расследуем предполагаемую шахту туннеля в нашем районе.
Террористы убежали, некоторые закрепились на позициях, некоторых мы убили.
Около 70 террористов были обнаружены сегодня вечером и рано утром также в кибуцах Рим, Нир Оз и Холит и там идут сражения.
Мы проверяем, не пришли ли вечером к забору еще террористы.
Продолжаем эвакуацию населенных пунктов в радиусе до 4 км от сектора".