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ЦАХАЛ начал операцию по спасению секретного подразделения в Дженине
19.06.2023 08:06 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ начал операцию по спасению секретного подразделения в Дженине


Секретное израильское  подразделение, действовавшая ночью 19 июня в Дженине, было опознано около 05:30 утра и начало перестрелку с террористами. 

После перестрелки ЦАХАЛ инициировал операцию по спасению отряда, в ходе которой пришлось ввести в район подкрепление, в том числе военный бульдозер. По словам палестинцев, была повреждена инфраструктура водоснабжения. Семь палестинцев получили ранения, в том числе один ранен в голову, его состояние оценивается как тяжелое.
 

 

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