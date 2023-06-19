



ЦАХАЛ начал операцию по спасению секретного подразделения в Дженине



Секретное израильское подразделение, действовавшая ночью 19 июня в Дженине, было опознано около 05:30 утра и начало перестрелку с террористами.



После перестрелки ЦАХАЛ инициировал операцию по спасению отряда, в ходе которой пришлось ввести в район подкрепление, в том числе военный бульдозер. По словам палестинцев, была повреждена инфраструктура водоснабжения. Семь палестинцев получили ранения, в том числе один ранен в голову, его состояние оценивается как тяжелое.

