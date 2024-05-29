



Бразилия отозвала своего посла из Израиля

Бразилия отозвала своего посла из Израиля и не будет немедленно назначать ему замену, сообщает дипломатический источник, что усиливает напряженность в отношениях между двумя странами из-за войны Израиля против ХАМАС в Газе.



Первоначально Фредерико Мейер был отозван для консультаций со своим правительством после того, как в феврале Бразилия и Израиль обменялись резкими заявлениями по поводу конфликта. "Не было никаких условий для его возвращения" в Израиль, говорит источник.