



Боррель: ситуация в Газе не может “еще стать хуже”

Гуманитарная ситуация в Газе не может “еще стать хуже”.



Такое заявление сделал глава европейской дипломат Жозеп Боррель.



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"Отныне я не буду говорить о мирном процессе, но я хочу процесса решения проблем с участием двух государств”, - отметил Борель.



Что примечательно, две недели назад в Каир с рабочим визитом прибыла делегация ШАБАКа. На повестке дня были вопросы, связанные с переговорами относительно потенциальной сделки об освобождении похищенных, удерживаемых в Газе.

