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Боррель: ситуация в Газе не может “еще стать хуже”
22.01.2024 09:22 Алина Груднева

Боррель: ситуация в Газе не может “еще стать хуже”

Гуманитарная ситуация в Газе не может “еще стать хуже”.

Такое заявление сделал глава европейской дипломат Жозеп Боррель.

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"Отныне я не буду говорить о мирном процессе, но я хочу процесса решения проблем с участием двух государств”, - отметил Борель.

Что примечательно, две недели назад  в Каир с рабочим визитом прибыла делегация ШАБАКа. На повестке дня были вопросы, связанные с переговорами относительно потенциальной сделки об освобождении похищенных, удерживаемых в Газе.
 

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