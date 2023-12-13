



Боевики атаковали корабли в Красном море возле йеменского порта Ходейда

Скоростной катер с вооруженными людьми на борту приблизился к двум судам, следовавшим транзитом у побережья йеменского порта Ходейда на Красном море, говорится в отчете британской компании морской безопасности Ambrey.



Британское агентство морских торговых операций (UKMTO) сообщило, что получило сообщения об инциденте в районе пролива Баб-эль-Мандаб, однако подробности не последовали.



Йеменские хуситы, связанные с Ираном, вмешались в войну между Израилем и ХАМАСом, бушующую на расстоянии более 1000 миль (1620 км), атакуя суда на жизненно важных морских путях и запуская беспилотники и ракеты в сторону Израиля в поддержку палестинских террористов в Газе.



Действуя из столицы Йемена Сане, хуситы нападают на суда, предположительно принадлежащие израильским бизнесменам или компаниям, или на корабли, которые идут в порты Израиля. Морские террористы препятствуют судоходству через пролив Баб-эль-Мандаб на южной оконечности Красного моря.



Эмбри сообщил, что танкер-химовоз под флагом Маршалловых островов сообщил о перестрелке с быстроходным катером в 55 морских милях (около 102 километров) от Ходейды, добавив, что лодка приблизилась к танкеру и открыла стрельбу на расстоянии 300 метров (1000 футов).



В сообщении говорится, что танкер был вызван организацией, назвавшейся ВМС Йемена, которая попросила судно изменить курс, но военный корабль “коалиции” посоветовал кораблю сохранить его.



Эмбри не уточнил, о какой коалиции идет речь. Известно, что в регионе действует коалиционная оперативная группа (CTF) Sentinel, оперативное подразделение Международной организации по морской безопасности (IMSC). IMSC была создана в июле 2019 года в ответ на рост угроз судоходству и торговым путям.



По словам Эмбри, вскоре после инцидента с танкером катер приблизился к сухогрузу под мальтийским флагом в 52 морских милях от берегов Ходейды, добавив, что он будет предоставлять обновленную информацию по мере необходимости.

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Отдельно UKMTO сообщило об инциденте в Аравийском море примерно в 90 морских милях от оманского прибрежного города Дукм. Он не предоставил дополнительных подробностей, но посоветовал судам соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности.