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Bloomberg: иностранных заложников могут освободить уже сегодня
14.10.2023 17:28 Аркадий Бочаровский

Bloomberg: иностранных заложников могут освободить уже сегодня


Американские граждане, похищенные в Газу, могут быть освобождены уже сегодня (в субботу), сообщил агентству Bloomberg американский чиновник, занимающийся этим вопросом.

Однако, хотя Израиль и Египет заявили, что они смогут выйти через КПП Рафах, неясно, согласится ли на это ХАМАС. Неясно, удастся ли освободить и других иностранцев.

Вчера Байден беседовал с семьями похищенных, которые имеют двойное американо-израильское гражданство. 

Представитель Белого дома по стратегическим вопросам Джон Кирби сказал, что родственники "предоставили информацию о своих близких и поделились своими переживаниями в эти мучительные дни".

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