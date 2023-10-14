



Bloomberg: иностранных заложников могут освободить уже сегодня



Американские граждане, похищенные в Газу, могут быть освобождены уже сегодня (в субботу), сообщил агентству Bloomberg американский чиновник, занимающийся этим вопросом.



Однако, хотя Израиль и Египет заявили, что они смогут выйти через КПП Рафах, неясно, согласится ли на это ХАМАС. Неясно, удастся ли освободить и других иностранцев.



Вчера Байден беседовал с семьями похищенных, которые имеют двойное американо-израильское гражданство.



Представитель Белого дома по стратегическим вопросам Джон Кирби сказал, что родственники "предоставили информацию о своих близких и поделились своими переживаниями в эти мучительные дни".