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Бенни Ганц: Израиль активизирует операции в Иудее и Самарии
08.09.2022 20:45 Евгения Маркова

Бенни Ганц: Израиль активизирует операции в Иудее и Самарии

Армия установила контрольно-пропускные пункты в Иудее и Самарии возле поселения Ариэль на фоне поиска дополнительных подозреваемых, которые могли быть причастны к теракту с массовыми жертвами, предотвращенному в Тель-Авиве, сообщает армейское радио.

Министр обороны Бенни Ганц заявил, что Израиль усилит антитеррористические рейды, при этом не связывая конкретно усилия армии с предполагаемой предотвращенной атакой в ​​четверг.

"Мы направим больше сил и примем больше мер, укрепим сотрудничество между оборонными ведомствами и ускорим строительство разделительного барьера", — сказал он на церемонии награждения отличившихся офицеров, добавив что на прошлой неделе силы безопасности предотвратили  ряд попыток причинить вред израильтянам с территории Иудеи и Самарии.

 

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