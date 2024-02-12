



Белый дом рад спасению заложников, но сожалеет о погибших палестинцах

Джон Кирби заявил, что США "рады" узнать об успешной операции израильских военных по освобождению двух заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа в Рафиахе вчера вечером.



По словам Кирби, президент США Джо Байден продолжит работу по освобождению остальных 134 заложников.



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Пресс-секретарь Белого дома отмечает сообщения о том, что десятки палестинских гражданских лиц были убиты в результате бомбардировок ЦАХАЛа, которые проводились во время операции.

