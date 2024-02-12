Новости » Арабо-израильский конфликт
Белый дом рад спасению заложников, но сожалеет о погибших палестинцах
12.02.2024 21:30 MIGnews.com

Белый дом рад спасению заложников, но сожалеет о погибших палестинцах

Джон Кирби заявил, что США "рады" узнать об успешной операции израильских военных по освобождению двух заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа в Рафиахе вчера вечером.

По словам Кирби, президент США Джо Байден продолжит работу по освобождению остальных 134 заложников.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Пресс-секретарь Белого дома отмечает сообщения о том, что десятки палестинских гражданских лиц были убиты в результате бомбардировок ЦАХАЛа, которые проводились во время операции.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы