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Байден "убит горем" из-за гибели американца в плену у ХАМАСа
23.12.2023 07:10 Алина Груднева

Байден "убит горем" из-за гибели американца в плену у ХАМАСа

Президент США Джо Байден "убит горем" новостью об убийстве в плену ХАМАСа Гади Хагая, заложника из кибуца Нир Оз с двумя гражданствами.

Хагай был одним из восьми граждан США, которые все еще находятся в Газе.

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"Мы пообещали всем семьям тех, кто все еще находится в заложниках: мы не перестанем работать над тем, чтобы вернуть их домой. Мы продолжаем молиться за благополучие и безопасное возвращение его жены Джуди", - сказал Байден. 

По словам американского лидера, их дочь присоединилась по телефону к его встрече с семьями заложников на прошлой неделе.

Накануне кибуц Нир Оз сообщил, что 73-летний житель Гади Хагай, похищенный 7 октября, мертв.  Его тело остается в руках террористов.

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