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Байден рассказал о новом предложении по освобождению из Газы похищенных
31.05.2024 20:45 Алина Груднева

Байден рассказал о новом предложении по освобождению из Газы похищенных

Президент США Джо Байден начал экстренное выступление в Белом доме по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Он рассказал о новом предложении по освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе.

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По словам американского лидера, первый этап потенциальной сделки будет длиться шесть недель.

Он будет включать полное прекращение огня в Газе, вывод ЦАХАЛа из ряда районов, возвращение эвакуированных жителей северной части Газы и освобождение некоторых похищенных в обмен на сотни палестинцев.. 

На втором этапе все оставшиеся в живых похищенные будут освобождены, а Израиль полностью выведет войска из Газы, если ХАМАС выполнит свои обязательства. 

На третьем этапе в Газе будет реализована масштабная программа восстановления. Тела убитых похищенных, в том числе солдат, будут возвращены их семьям.

Также новое предложение включает увеличение объемов гуманитарной помощи для жителей Газы до 800 грузовиков в день.
 

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