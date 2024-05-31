



Байден рассказал о новом предложении по освобождению из Газы похищенных

Президент США Джо Байден начал экстренное выступление в Белом доме по поводу ситуации на Ближнем Востоке.



Он рассказал о новом предложении по освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе.



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По словам американского лидера, первый этап потенциальной сделки будет длиться шесть недель.



Он будет включать полное прекращение огня в Газе, вывод ЦАХАЛа из ряда районов, возвращение эвакуированных жителей северной части Газы и освобождение некоторых похищенных в обмен на сотни палестинцев..



На втором этапе все оставшиеся в живых похищенные будут освобождены, а Израиль полностью выведет войска из Газы, если ХАМАС выполнит свои обязательства.



На третьем этапе в Газе будет реализована масштабная программа восстановления. Тела убитых похищенных, в том числе солдат, будут возвращены их семьям.



Также новое предложение включает увеличение объемов гуманитарной помощи для жителей Газы до 800 грузовиков в день.

