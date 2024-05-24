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Байден надавил: помощь из Египта будут доставлять через Керем-Шалом
24.05.2024 21:22 Аркадий Бочаровский

Байден надавил: помощь из Египта будут доставлять через Керем-Шалом

Египетский проект усиления давления на Израиль посредством отказа переправлять скопившуюся на египетской территории гуманитарную помощь через КПП Керем-Шалом потерпел крах.

После разговора президента Джо Байдена с президентом Египта Абдель-Фаттахом Сиси последний распорядился доставлять товаря через КПП Керем-Шалом.

Припертая к стене, палестинская автономия была вынужена согласитсья “с египетскими братьями” о доставке товаров через КПП Керем-Шалом.

Египтяне прекратили поставку гуманитарных грузов в Газу после того, как ЦАХАЛ взял под свой контроль КПП Рафиах.

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