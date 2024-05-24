



Байден надавил: помощь из Египта будут доставлять через Керем-Шалом

Египетский проект усиления давления на Израиль посредством отказа переправлять скопившуюся на египетской территории гуманитарную помощь через КПП Керем-Шалом потерпел крах.



После разговора президента Джо Байдена с президентом Египта Абдель-Фаттахом Сиси последний распорядился доставлять товаря через КПП Керем-Шалом.



Припертая к стене, палестинская автономия была вынужена согласитсья “с египетскими братьями” о доставке товаров через КПП Керем-Шалом.



Египтяне прекратили поставку гуманитарных грузов в Газу после того, как ЦАХАЛ взял под свой контроль КПП Рафиах.