



Бахрейн о теракте в Иерусалиме: насилие неприемлемо

Бахрейн следом за ОАЭ и США осудил вчерашний смертоносный теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли мужчина и ребенок, и еще пять человек получили ранения.



Об этом говорится в официальном объявлении министерства иностранных дел страны.



"Королевство Бахрейн отвергает насилие и терроризм во всех его формах и проявлениях", - сказано в заявлении.



МИД королевства настаивает на необходимости принятия мер для достижения мира, сдержанности, защиты гражданских лиц и возрождения справедливого и "всеобъемлющего мирного процесса на Ближнем Востоке".



"Это необходимо для достижения безопасности, стабильности и процветания палестинского и израильского народов", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

