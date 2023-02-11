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Бахрейн о теракте в Иерусалиме: насилие неприемлемо
11.02.2023 12:19 Алина Груднева

Бахрейн о теракте в Иерусалиме: насилие неприемлемо

Бахрейн следом за ОАЭ и США осудил вчерашний смертоносный теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли мужчина и ребенок, и еще пять человек получили ранения.

Об этом говорится в официальном объявлении министерства иностранных дел страны.

"Королевство Бахрейн отвергает насилие и терроризм во всех его формах и проявлениях", - сказано в заявлении.

МИД королевства настаивает на необходимости принятия мер для достижения мира, сдержанности, защиты гражданских лиц и возрождения справедливого и "всеобъемлющего мирного процесса на Ближнем Востоке".

"Это необходимо для достижения безопасности, стабильности и процветания палестинского и израильского народов", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
 

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