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Бахарав-Миара против решения Галанта в отношении Дня памяти
21.04.2023 16:00 Алина Груднева

Бахарав-Миара против решения Галанта в отношении Дня памяти

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара выступила решительно против призыва министра обороны Йоава Галанта запретить въезд палестинцев для участия в церемонии по случаю Дня памяти.

Соответствующее заявление она сделала днем, 21 апреля.

"Вопрос о въезде палестинцев в Израиль с целью участия в этой церемонии уже дважды обсуждался в БАГАЦе", - отметила она.

По ее словам, в суде было определено, что въезд палестинцев "не может быть полностью предотвращен", а должен быть разрешен при условии индивидуального рассмотрения.

Напомним, что на следующей неделе в День памяти и День независимости будут закрыты контрольно-пропускные пункты из Иудеи, Самарии и Газы. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

 

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