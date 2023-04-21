



Бахарав-Миара против решения Галанта в отношении Дня памяти

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара выступила решительно против призыва министра обороны Йоава Галанта запретить въезд палестинцев для участия в церемонии по случаю Дня памяти.



Соответствующее заявление она сделала днем, 21 апреля.



"Вопрос о въезде палестинцев в Израиль с целью участия в этой церемонии уже дважды обсуждался в БАГАЦе", - отметила она.



По ее словам, в суде было определено, что въезд палестинцев "не может быть полностью предотвращен", а должен быть разрешен при условии индивидуального рассмотрения.



Напомним, что на следующей неделе в День памяти и День независимости будут закрыты контрольно-пропускные пункты из Иудеи, Самарии и Газы. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.



