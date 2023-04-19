



В День памяти будут закрыты КПП из Иудеи, Самарии и Газы

На следующей неделе в День памяти и День независимости будут закрыты контрольно-пропускные пункты из Иудеи, Самарии и Газы.



Об этом объявила Армия обороны Израиля после проведения оценки ситуации в сфере безопасности.



По данным ЦАХАЛа, КПП будут закрыты, начиная с 17:00, 24 апреля. Они откроются лишь 26 апреля, в 23:59.



"Ожидается, что открытие КПП и отмена закрытия состоятся в полночь среды при условии оценки ситуации и в соответствии с обычными часами работы", - сказано в заявлении.



Уточняется, что во время закрытия транзит будет разрешен только в гуманитарных, медицинских и исключительных случаях при условии одобрения от COGAT (координатора деятельности на территориях).