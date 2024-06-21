



Армения признала “палестинское государство”

Армения, подтверждая приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, признаёт Государство Палестина. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.



"Республика Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, в установлении прочного примирения между еврейским и палестинским народами. На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем двухгосударственный принцип решения израильско-палестинского конфликта.



Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные стремления. На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина".