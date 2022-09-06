



Арестован член "Исламского джихада", планировавший теракты в Израиле

Армия обороны Израиля арестовала трех человек, в том числе члена "Исламского джихада", подозреваемых в планировании терактов в Израиле.

Арест был произведен в лагере беженцев недалеко от Рамаллы.

Среди задержанных также оказались двое братьев.

Подозревается, что все трое планировали устроить стрельбу. В ходе задержания в ногу был ранен один палестинец. Среди бойцов ЦАХАЛа пострадавших нет. В ближайшее время ожидается явка отца одного из подозреваемых.

Между тем, в ночь на 6 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".

"שובר גלים"



לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו 10 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון ופעלו במרחב החטיבה המרחבית הבקעה והעמקים הלילה



לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה במספר מוקדים באוגדת יהודה ושומרון ובמרחב החטיבה המרחבית הבקעה והעמקים, בין היתר בכפרים פונדוק, חראס, ודאי סימן ובעיר חברון >> pic.twitter.com/ZylnN5phFd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 6, 2022

Всего были арестованы 10 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Арестованные лица и конфискованные средства ведения боя переданы для дальнейшего расследования.