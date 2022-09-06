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Арестован член "Исламского джихада", планировавший теракты в Израиле | Фото: ЦАХАЛ
06.09.2022 11:52 Алина Груднева

Арестован член "Исламского джихада", планировавший теракты в Израиле

Армия обороны Израиля арестовала трех человек, в том числе члена "Исламского джихада", подозреваемых в планировании терактов в Израиле.

 
Арест был произведен в лагере беженцев недалеко от Рамаллы.
 
Среди задержанных также оказались двое братьев.
 
Подозревается, что все трое планировали устроить стрельбу. В ходе задержания в ногу был ранен один палестинец. Среди бойцов ЦАХАЛа пострадавших нет. В ближайшее время ожидается явка отца одного из подозреваемых.
 
Между тем, в ночь на 6 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".
Всего были арестованы 10 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Арестованные лица и конфискованные средства ведения боя переданы для дальнейшего расследования.

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