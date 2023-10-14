



Арабы, чей брат был расстрелян ХАМАСом в Сдероте: сравнять Газу с лицом Земли





Канал Sky News опубликовал историю семьи, ставшей жертвой террористического вторжения в Израиль 7 октября.





Семья Танабура живут в Израиле, но по происхождению члены семьи - арабы из Газы.



По их словам, в субботу утром на прошлой неделе один из братьев, Амир, вышел купить сигареты.



Юнес, 21 год, говорит, что это был последний раз, когда они видели его живым.



"Три террориста преследовали его, но он не смог убежать. Они убили его вот так, ни за что, хорошего человека, который увидел раненого и хотел помочь", - сказал он.



Они узнали о случившемся только из переданного другом видеоролика на TikTok, на котором он лежит мертвый.



По их словам, Амир был добрым и щедрым, третьим по старшинству братом.



"У него было золотое сердце", - говорит 17-летний Авраам.



Как говорится, "Бог забирает только лучших". В следующем месяце ему должен был исполниться 21 год".



Тело Амира было найдено с многочисленными огнестрельными ранениями - еще одна невинная жертва терактов ХАМАС.



"Пощады не было", - сказал нам Авраам. "Они могли бы выстрелить в него один раз, но нет - они выстрелили в него несколько раз, уже после того, как он умер. Он получил пулю, здесь, здесь, здесь".



В Израиле живет очень мало выходцев из Газы; их отец переехал в Сдерот три десятилетия назад, потому что работал на израильтян.



Все шесть братьев родились здесь. Они говорят только на иврите, но при этом являются практикующими мусульманами.



У них остались родственники в Газе, но они не сомневаются в том, что Израиль должен делать дальше.



"ХАМАС - убийцы, они террористы. Мы должны стереть всех с лица земли, Газу нужно сравнять землей. У меня есть семья в Газе, но я думаю, что Газу нужно сравнять землей".



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