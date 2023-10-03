



Арабский сектор: “Полиция просыпается тогда, когда убивают евреев”

За несколько дней до происшествия полиция так и не предоставила доказательств в том, что именно подозреваемые установили бомбу, в результате взрыва которой погиб 37-летний Адир Ибги. И в итоге подозреваемых освободили из-под стражи. А ведь они просидели в камере восемь дней и в итоге их отпустили под домашний арест.



Сегодня во время ночного рейда в Джавариш 16-летний подросток был тяжело ранен во время перестрелки с полицией.



Он был доставлен в больницу Ассаф Арофе в Зрифине и госпитализирован в отделение неотложной помощи. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Жители Джавариша утверждали, что мальчик не стрелял в полицию. “Над зданием школы был снайпер, который застрелил мальчика, утверждая, что он первым выстрелил в полицейских. Мы не видели, чтобы он стрелял в них, и непонятно, о чем говорит полиция. Они могли ударить его по ноге и не подвергать опасности его жизнь”



“Поведение полиции ставит под угрозу нашу жизнь. Это создает атмосферу страха в окрестностях”.



“В Рамле и Лоде были убийства, и мы не видели арестов или задержаний убийц. Все прошло как ни в чем не бывало, но когда убивают еврея, внезапно все полицейские просыпаются. Из-за такого поведения мы не можем выходить из дома или сидеть во дворе. В любой момент может произойти инцидент со стрельбой, и мы потеряем еще одного человека”.