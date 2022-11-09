



Американцы пытались купить "Львиное логово"







Террористическая банда из Шхема "Гов Ариот" (Львиное логово), взявшая на себя ответственность за несколько громких терактов против израильтян, практически исчезла с радаров прессы.





Банда была сильно потрепана после ряда операций ЦАХАЛа против ее лидеров, некоторые из которых были проведены внутри Касбы в Шхеме, и после серии точечных ликвидаций.



Губернатор Шхема Ибрагим Рамадан рассказал, что поддерживал контакт с организацией, назвал террористов "заблуждающейся молодежью" и сказал, что о них следует "позаботиться".



Когда 15 членов банды сдались механизмам безопасности Палестинской автономии, ее активность значительно снизилась, и симпатии общества к ней уменьшились. Сдача палестинской администрации, которая воспринимается палестинцами как коррумпированный орган и пособник Израиля, не нашла понимания у общественности.



Высокопоставленный член Революционного совета ФАТХ в Наблусе Мааойя Альмасри рассказал, что произошло за соглашением о капитуляции банды перед ПА: "Американская делегация вместе с чиновниками ПА приехала в Шхем и встретилась с некоторыми из влиятельных членов "Львиного логова". Они предложили им очень привлекательные предложения", - сказал Альмасри и пояснил: "купить у них каждую автоматическую винтовку за 70 тысяч шекелей, дать им автомобили и воинские звания".



Официальный представитель ФАТХа заявил, что боевики банды не хотели соглашаться на сделку и не поддавались искушению принять "заманчивые предложения", но в итоге они сдались давлению общественности и давлению, направленному на них со стороны других вооруженных группировок, действующих в рамках Палестинской автономии. "Наши люди не заинтересованы в выгоде, но были особые обстоятельства, включая общественное давление, которые заставили их сдаться", - сказал он.