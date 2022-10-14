



Аббас - Путину: "Мы не доверяем Америке"

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое недоверие к Вашингтону в урегулировании конфликта с Израилем и выразил признательность за роль России в этом процессе.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Мы не доверяем Америке, и вы знаете нашу позицию. Мы ей не доверяем, мы на нее не полагаемся, и ни при каких обстоятельствах мы не можем согласиться с тем, что Америка является единственной стороной в решении проблемы", - заявил Аббас.



В то же время лидер ПА сказал, что "полностью удовлетворен" позицией России по отношению к палестинцам.