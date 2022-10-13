Аббас пожаловался Путину на Израиль: детали встречи в Астане
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился в Астане с президентом РФ Владимиром Путиным в кулуарах международной конференции в Казахстане.
Это их первая личная встреча после вторжения России в Украину.
По данным Wafa, Аббас рассказал Путину о последних политических событиях, касающихся "палестинского вопроса". Также он пожаловался на "продолжающиеся нарушения" со стороны Израиля, включая строительство поселений и операцию ЦАХАЛа "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Также стороны обсудили многочисленные региональные и международные вопросы. Аббас сказал, что высоко оценил позицию РФ на всех международных форумах в поддержку палестинцев.
В ответ президент РФ отметил, что Москва поддерживает урегулирование израильско-палестинского конфликта в соответствии с решениями ООН.
פוטין לאבו מאזן בפגישתם בפסגה בקזחסטן: "העמדה שלנו בנוגע לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני היא עניין עקרוני בלתי ניתן לשינוי. אנחנו בעד צדק"@itamargalit @AlexNirenburg pic.twitter.com/cYAuJ9pM2f— כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2022