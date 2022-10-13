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Аббас пожаловался Путину на Израиль: детали встречи в Астане
13.10.2022 16:43 Алина Груднева

Аббас пожаловался Путину на Израиль: детали встречи в Астане

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился в Астане с президентом РФ Владимиром Путиным в кулуарах международной конференции в Казахстане. 

 
Это их первая личная встреча после вторжения России в Украину.
 
По данным Wafa, Аббас рассказал Путину о последних политических событиях, касающихся "палестинского вопроса". Также он пожаловался на "продолжающиеся нарушения" со стороны Израиля, включая строительство поселений и операцию ЦАХАЛа "Волнорез" в Иудее и Самарии.
 
Также стороны обсудили многочисленные региональные и международные вопросы. Аббас сказал, что высоко оценил позицию РФ на всех международных форумах в поддержку палестинцев.
 
В ответ президент РФ отметил, что Москва поддерживает урегулирование израильско-палестинского конфликта в соответствии с решениями ООН.

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