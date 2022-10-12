



Путин обсудит с Аббасом перспективы диалога ПА и Израиля

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Астану на этой неделе встретится с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.



Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщают РИА Новости.



По словам помощника, Путин и Аббас обсудят "перспективы возобновления палестино-израильских переговоров".



"Путин встретится с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Мы с ним поддерживаем постоянные контакты, очень много тем для обсуждения - это и двусторонние отношения и, конечно, лидеры обменяются мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, уделят внимание вопросам ближневосточного урегулирования, обсудят перспективы возобновления палестино-израильского диалога", - заявил Ушаков.

