



Аббас призвал ЕС "не иметь дел" ни с одним правительством Израиля

Председатель ПА Махмуд Аббас призвал Европейский Союз не иметь дел ни с одним израильским правительством, которое "не признает решение о двух государствах и не отказывается от насилия и терроризма".



Такое заявление Аббас сделал на встрече с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает WAFA.



Он призвал международное сообщество увязать свои отношения с Израилем в той мере, в какой он привержен этим принципам, а также прекратить все односторонние действия и вернуть удерживаемые палестинские средства.



Аббас также использовал встречу с президентом Латвии как возможность, чтобы призвать европейские страны, которые еще не признали "Государство Палестина", сделать это, чтобы защищать решение о создании двух государств и право палестинского народа на самоопределение.



Махмуд Аббас сказал, что у палестинцев нет партнера для мира в Израиле, "который верит в решение о создании двух государств, основанное на международной законности, подписанных соглашениях и отказе от насилия и терроризма, которые являются принципами, которым мы привержены и работаем".



"В этом контексте мы призываем Европейский Союз и его государства-члены не иметь дел ни с одним израильским правительством, которое не признает эти принципы и ценности", - заявил он.